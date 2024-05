Jetzt bekommen Fans laut der Ankündigung eines Museums erstmals die Möglichkeit, in das sagenumwobene Werk hineinzuhören: Ab Samstag (15. Juni) werde im Museum of Old and New Art (Mona) im australischen Tasmanien zweimal täglich ein 30-minütiger kuratierter Mix gespielt.

"Man hört immer mal von einmaligen Gelegenheiten: Dies ist wahrscheinlich eine davon", schreibt das Museum auf seiner Webseite. Jedoch würden nur wenige Glückliche in das Geheimnis um das siebte Studioalbum eingeweiht: Für den Zugang müssen sich Interessenten in eine Warteliste eintragen. Der Eintritt ist frei, das Mindestalter liegt bei 18 Jahren.