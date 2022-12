"Wenn jemand was von mir will, wie meine vier Söhne oder so, die sollen kommen, Meeting bei mir auf dem Boot", sagt Sido. "Aber ich will nur auf meinem Boot sein, am besten noch weg von Leuten." Für den Rapper sei das ein "Safe Place", also ein sicherer Ort. "Ich würde mich super wohlfühlen, auf dem Boot, im Wasser, nackt, den ganzen Tag nackt", sagt Sido.

Doch in naher Zukunft stehe das noch nicht auf dem Plan. "Ich mache das, wenn mein jüngster Sohn 18 ist, dann werde ich das mal in Angriff nehmen." Wie lange der Rapper noch weiter Musik mache, wisse er nicht. "Ich mach mir nur öfter mal Gedanken: "Ist jetzt Schluss? Sollte ich aufhören?"", sagt Sido.