Historien-Serie: Michael Douglas als Gründervater Benjamin Franklin

"Franklin" basiert auf dem Sachbuch "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" von der Pulitzer-Preisträgerin Stacy Schiff. Regie führte Tim Van Patten, der zuvor Folgen von Hit-Serien wie "Die Sopranos", "The Wire" oder "Boardwalk Empire" inszenierte. Für Van Patten ist dieses späte Kapitel in Franklins Leben ein wichtiges, aber häufig übersehenes Stück Geschichte. "Es ist eine Erinnerung daran, wie zerbrechlich die Welt und eine Demokratie sind, sagt der Regisseur. Douglas würde Franklin so spielen, als wäre er eine zeitgenössische Figur. "Man spürt, was auf dem Spiel steht und wie wichtig dies auch heute noch ist".

Tatsächlich ist "Franklin" keine verstaubte Geschichts-Serie, sondern spannende, anspruchsvolle Unterhaltung mit brisanten politischen Untertönen. Douglas ist es zu verdanken, dass Franklin in dem Kostüm-Drama mit gepuderten Perücken kein bisschen blass wirkt.