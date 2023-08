Historienfilm Die Rückkehr von Johnny Depp mit "Jeanne du Barry"

Nach 117 Minuten Spielzeit lässt sich sagen: eher schwach. Auch schauspielerisch bleibt Depp mit seinem neuen Film nicht über jeden Zweifel erhaben. Wirklich heraus sticht er nicht, was daran liegen mag, dass er im Film als alternder König ohne viel Elan porträtiert wird. Außerdem hat er kaum Sprechszenen. Manche vermuteten in Cannes, das könne daran liegen, dass Depp in "Jeanne du Barry" Französisch sprechen musste.

Meistens hat er im Film jedenfalls den immergleichen Gesichtsausdruck: Jene leicht spöttische Nonchalance, die Filmzuschauerinnen und -zuschauer schon aus anderen Filmen von ihm kennen.

Schloss Versailles diente als Kulisse

Im Fokus steht am Ende nicht der König, sondern klar Jeanne als liebenswerte und eigenwillige Frau, die sich gegen zahlreiche Widerstände behaupten muss. Doch auch ihre psychologischen Beweggründe werden wenig beleuchtet. Als Figur bleibt sie rätselhaft.

Am Ende besticht "Jeanne du Barry" vor allem durch seine Kulissen. Viele Szenen wurden in und um das Schloss Versailles gedreht. Das Publikum sieht prächtige Kostüme und Tableaus: Jeanne gerahmt vom verschwenderisch luxuriösen Interieur in Versailles. Oder das wunderschöne Schloss von außen, das in Donnerblitzen untergeht.

Schauspielerisch aber dürfte "Jeanne du Barry" nicht der Film sein, der Johnny Depp zurück in das Königreich der US-amerikanischen Filmwelt befördert.

- Jeanne du Barry - Die Favoritin des Königs, Frankreich 2023, 117 Min., FSK ab 12, von Maïwenn, mit Maïwenn, Johnny Depp, Melvil Poupaud, Pierre Richard.