Historiker zeigt in Weil Hintergründe auf: Warum die NSDAP auch beim SC Freiburg eine Rolle spielte

Quellen analysiert

Neisen zeigte diese Entwicklung unter anderem anhand von Artikeln in der vereinseigenen Zeitschrift „Rundschau Sportclub Freiburg“. Die „Erziehung zur Wehrhaftigkeit“ als Reaktion auf die drastische Verkleinerung der Armee nach 1918, Fußball als Beitrag zur „Volksgesundheit“, Fußball als Beitrag zur Festigung einer „Volksgemeinschaft“ und gegen den „unerquicklichen Parteienhader“ der Weimarer Republik waren nur einige Anhaltspunkte dafür, wie die braune Ideologie ins Vereinsleben eindrang.

Aber das genaue Quellenstudium der Autoren brachte auch anderes zutage, was ein vorschnelles Pauschalurteil nicht zulässt. So zeigte Neisen am Beispiel der Neuwahlen im Vorstand im Mai 1933, wie behutsam man mit der alten Führungsriege umgegangen ist, die so ihr Gesicht wahren konnte. Allerdings stellte sich auch der SC Freiburg immer wieder in den Dienst der NS-Propaganda, etwa mit dem Aufruf, bei der nachträglichen Volksabstimmung zum Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund mit Ja zu stimmen und so zur „restlosen Pflichterfüllung“ beizutragen.