Historische Gasthäuser: Versteckt, verrucht: die Wirtschaft „Zum Engel“ in der Kähnelgasse

Vom Pfarrer sind Briefe über „Verwerfliches“ überliefert

Der „Engel“ war das kleinste der vier im Dorf befindlichen Gasthäuser und lag auch sehr versteckt hinten in der Kähnelgasse. Trotzdem hatte es wohl eine große Stammkundschaft, die zum großen Teil aus Basel stammte. Vom damaligen Pfarrer Samuel Brodhagen, der sein Amt als Vorsteher der Kirchenzensur sehr gewissenhaft ausübte, sind viele Einträge in den Rüge-Protokollen zu finden. Allein von 1761 gibt es eines von zehn Seiten Länge, in dem allerlei Verwerfliches zu finden ist. „In ganz Basel sei der ,Engel’ berüchtigt, als ob darin eine Hurenwirtschaft betrieben würde“. Als der Vogt selbst nach dem Rechten schaute, fand er darin allerlei verdächtige Weibsleute.

Stammkundschaft aus Basel

Ebenso ist von einem „Zuckerbeck E. von Basel“ die Rede und von einer Schwangeren, die vom Fabrikanten in Lörrach vorübergehend im „Engel“ einquartiert worden ist. Es handelte sich dabei um Johann F. Küpfer, der eng mit den Vorgängerfirmen der KBC verbunden ist. Neben seinem Hang zur Goldmacherei frönte er auch zwischenmenschlichen Leidenschaften. Bei einer Kontrolle des Wirtshauses wird auch ein Franzose befragt, der mit anderen männlichen Gästen um Wildbret gebeten hatte, welches im oberen Stockwerk serviert werden sollte. Wirtin Catherina Strübin brachte jedoch ein Weibsbild. Es war vor der Zensur nicht mehr herauszufinden, wer da etwas nicht richtig verstanden hatte.

Geschichten sind 200 Jahre her

Die letzten Wirte auf dem Engel waren vermutlich Hans-Jacob Bauer und Ana Maria David, die 1786 das Gasthaus „Zur Sonne“ bauten. In einem Gemeindebericht ist zu lesen, dass in den zur damaligen Zeit bestehenden drei Wirtschaften, Stube, „Ochsen“ und „Engel“, die Einrichtungen nicht immer den gesetzlichen Bedingungen entsprachen. Diese Geschichten sind jedoch über 200 Jahre her. Die nachfolgenden Besitzer und Bewohner des danach reinen Wohnhauses hatten nichts mehr mit dem Gasthaus oder dessen Besuchern zu tun.