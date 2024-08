Historische Gasthäuser: Von Kirchgängern und Trunkenbolden

Basler kehren nach dem Gottesdienst ein

Und wer besuchte die Lokalitäten neben Durchreisenden und Dorfbewohnern? Nach der Reformation waren es Basler, die den sonntäglichen Gottesdienst in der Gemeinde besuchten und sich anschließend vor der Heimfahrt stärkten. Herrenhäuser wie der Läublinhof, der Domhof, der Bläserhof, das Stapflehus, das Schlössli oder der Meierhof zogen außerdem auswärtige Gäste an.

Eine Ohrfeige seiner Frau für einen Zecher ist belegt

Ein glücklicher Umstand ist, dass der frühere Altweiler Pfarrer Manfred Ulbrich die Badische Kirchenzensur von 1741 bis 1821 erforscht hat. Die Zensoren wachten über Sitten und Verfehlungen in der Gemeinde. So sind unzählige Eintragungen über nächtliche Heimkehrer zu finden, die sich nach dem Wirtshausbesuch ungebührlich verhalten haben. Einer soll sogar die Ehefrau geohrfeigt haben, die ihn abholte. Das Großherzogliche Bezirksamt ordnete an, dass Bürgermeister Müßiggänger, Trunkenbolde und arbeitsscheue Wirtshaussitzer in das Arbeitshaus einzuliefern hatten. Ob die Haltinger Anordnung, neben der Kirchentür eine Almosenbüchse aufzuhängen, in die Fluchende einen Groschen werfen mussten, auch in Weil galt, ist nicht belegt.

Musik, Tanz, Ausschank von Neuem Wein und Lagerbier

Interessant sind Anzeigen in verschiedenen Basler Zeitungen, in denen die Weiler Wirte Eröffnungen, Tanzbelustigungen, Preiskegeln, Musikveranstaltungen, Versteigerungen oder Ausschank von Neuem Wein oder frischem Lagerbier inserierten. Ein Ruhetag wurde 1941 eingeführt, erst ab 1956 musste der Bedarf nach einem solchen nicht mehr nachgewiesen werden.