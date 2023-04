Baden-Württemberg Atomkraft-Ende in Deutschland - Letzte Meiler gehen vom Netz

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte am Freitagabend im Interview der ARD-"Tagesthemen", er glaube an eine Neuauflage der Kernenergie. "Wir spüren diese große Energiekrise, wir brauchen jedes Fitzelchen Energie", sagte der CSU-Politiker. Die ARD sendete die "Tagesthemen" live vom Gelände des Kernkraftwerks Isar 2 in Niederbayern. In der 45-minütigen Sonderausgabe berichtete Moderator Ingo Zamperoni von seinem exklusiven Besuch in der Anlage.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein forderte mehr Forschung an neuen Technologien. "Der Ukraine-Krieg und die Energiekrise zeigen uns, dass wir uns breit aufstellen müssen. Wir müssen besonders angesichts des Atomausstiegs technologieoffen Forschung fördern. Nicht nur aussteigen, sondern auch mal einsteigen", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Erleichtert blickt dagegen Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) auf das anstehende Ende der Kernenergie. "Der Atomausstieg macht Deutschland sicherer", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Die Risiken der Atomkraft sind im Falle eines Unfalles letztlich unbeherrschbar."

Der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag), bei einem Weiterbetrieb der AKW bestehe die Gefahr, sich in eine erneute Abhängigkeit von Russland zu begeben. Die FDP müsse die Frage beantworten, ob sie "das Uran dann wieder aus Russland holen" wolle. "Wir haben uns gerade beim Gas aus der Abhängigkeit befreit. Dieses Geschäft möchte ich Putin nicht gönnen", sagte Trittin.

Mit der Abschaltung der drei Meiler fängt die eigentliche Arbeit am Atomausstieg erst an. "Wir haben etwa drei Generationen lang Atomkraft genutzt in unserem Land und dabei Abfälle produziert, die noch für 30.000 Generationen gefährlich bleiben. Diese Verantwortung übergeben wir an unsere Enkel, Urenkel und noch viele weitere Generationen", sagte Lemke mit Blick auf die anstehenden Aufgaben. Insgesamt müssen noch mehr als 30 Meiler in Deutschland zurückgebaut werden.