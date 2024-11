Historisches Formel-1-Rennen Verstappens nach "Wunderfahrt" vor Titel-Krönung

In Las Vegas in drei Wochen braucht Verstappen nach dem Rennen noch 60 Punkte mehr als Lando Norris, dann ist der 24 Jahre Brite geschlagen und Verstappen wie einst Vettel viermaliger Weltmeister in Serie mit Red Bull.

"Es war natürlich unglaublich wichtig, denn letztlich war ich davon ausgegangen, dass ich Punkte verliere", erklärte Verstappen zum Sieg in Brasilien. An eine WM-Entscheidung in Las Vegas denke er aber nicht. "Ich will nur sauberes Rennfahren", betonte Verstappen, nachdem er zuletzt in Mexiko-Stadt zweimal bestraft worden war und in der Sprintentscheidung in Brasilien einmal. Das Verhältnis zu den Rennkommissaren ist aber schon seit der Fluch-Affäre angespannt.

Was Max Verstappen noch mal richtig antreibt

Die Kritik auch an seiner kompromisslos-konsequenten Fahrweise hat ihn aber nur noch mehr angetrieben. "Sie denken, dass sie ihn aus seiner guten Laune holen, aber er wird dadurch nur besser werden", betonte Vater Jos.