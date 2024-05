"I could eat that girl for lunch"

Im Vorfeld hatte bereits ein Ausschnitt des Songs "Lunch" für Aufsehen gesorgt, in dem die Sängerin auf eine prägnante Bassline fast schon betont unschuldig Zeilen haucht wie "I could eat that girl for lunch" (Ich könnte dieses Mädchen zum Mittag vernaschen). Auch der Rest des Songs lässt keine Wünsche offen. Im Zusammenhang mit Billie Eilishs Outing als queere Frau ist es vermutlich auch kein Zufall, dass der Tag des Albumreleases genau auf den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit fällt.

Ein Musikvideo zu "Lunch" ist bereits in Arbeit, Eilish wird, wie auch bei "What I Was Made For" und "Therefore I Am", die Regie übernehmen. "Bei diesem Song war offensichtlich, dass er ein Video braucht", sagte sie in einem Interview. "Also ich hatte jetzt nicht direkt eine visuelle Vision, aber es ist so offensichtlich ...", verriet sie noch, bis sie sich selbst unterbrach. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.

Außerdem plant die Künstlerin eine Welttournee, auf der sie 2025 auch in Deutschland Halt machen wird, genauer in Berlin und Köln. Der Großteil der Tickets war bereits nach wenigen Minuten vergriffen, vereinzelt gibt es jedoch noch hochpreisige Premiumtickets zu kaufen.