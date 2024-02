"Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so krass, 20 Jahre später", sagte Bedingfield der Deutschen Presse-Agentur. "Diese Welle der Liebe ist so unfassbar. Ich will einfach nur 'Danke' sagen."

Grund für das unerwartete Charts-Comeback dürfte die Romanze "Wo die Lüge hinfällt" sein, die seit Mitte Januar in den deutschen Kinos läuft. In einer Szene singen die beiden Hauptdarsteller den Song, während sie unter einem Hubschrauber hängen. Durch den Kinoerfolg verbreitete sich "Unwritten" auch in sozialen Medien wie Tiktok.