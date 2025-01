Den höchsten Neueinstieg landet die Schlagersängerin Daniela Alfinito auf dem zweiten Platz. Ihr Album heißt - passend zum Jahresanfang - "Blick nach vorn". Platz drei geht an Superstar Billie Eilish ("Hit Me Hard And Soft").

Neu auf der Vier ist die saarländische Oi-Band Krawallbrüder ("Unverhohlen & Unverzerrt III"), gefolgt von der US-Singer-Songwriterin Gracie Abrams ("The Secret Of Us"). Neu in den Album-Charts sind zum Beispiel auch der Rapper Lil Baby ("Wham", Platz 19) und Schlagerinterpretin Marie Reim ("Sternzeichen Liebe", Platz 23). Die Vorwochen-Eins (Thomas Anders und Florian Silbereisen mit ihrem zweiten gemeinsamen Album "Nochmal!") ist auf Rang 12 gefallen.