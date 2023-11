Völlig anders Material verarbeitet Silvia Zeller aus Lörrach. Bei ihr glitzert und blinkt es, dass es eine Freude ist. Ein Mann schreitet zielgerichtet auf die Auslage: „Schön“, lobt er. Mit Glitzer ist das Leben eben schöner, so die Botschaft der fleißigen Kunsthandwerkerin. Ein Stern brauche zwanzig Minuten, eine Häkeltasche mit Glitzerhenkel einen Nachmittag. Aber auch die Freude am Werkeln kommt zum Ausdruck. So bei den Kiefers aus Happach. Handgenähte Teddybären bieten sie an, und wenn jemand eine Frage hat, verweist Cornelia Kiefer auf ihren Mann Alfons. Er sei der Schöpfer des alten neuen Kuscheltiers. In der Reha weilend, stieß er auf die Bärenstube als Angebot der Beschäftigung. „So, jetz mache mer Bäre“, habe der Gatte ihr beim Heimkommen mitgeteilt. Seitdem wurden in Happach über einhundert Bären genäht. Was das Schwerste sei? Das Ausstopfen.