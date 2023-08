«Hochkultur 2» Samy Deluxe legt ein sehr persönliches Album vor

Mit "Hochkultur 2" sind nun 18 neue Songs über die Jahre entstanden, die von langsamen Rap-Songs, schnellen, poppigen Beats und Musik zum Chillen reichen. "Ich wollte echt viel erzählen auf diesem Album", sagte der mit bürgerlichem Namen heißende Samy Sorge in einem Mitte Juli von ihm hochgeladenen Youtube-Interview. "Hochkultur 2" sei für ihn "sehr persönlich".

Pünktlich zum 50. Hip-Hop-Geburtstag

Die neuen Tracks geben - ähnlich wie bei "Hochkultur" - einen Einblick in das Leben von Deluxe, der nebenbei auch als Street-Art-Künstler tätig ist, wie man in dem Song "Last Exit" erfährt ("Mal' Graffiti auf Trendwände"). Um Alltägliches geht es auf dem Album ebenfalls - so zum Beispiel bei dem Lied "Vendetta" ("So auf's Problem fokussiert, dass man oft vorbei an der Lösung sieht") oder bei "Kalte Füße" ("Hab' in der Pandemie meinen Geschmack am Showbusiness verloren").