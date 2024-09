Landtagswahlen AfD in Thüringen klar vorn - Enges Rennen mit CDU in Sachsen

Fiasko für die Ampel, Triumph für die AfD: Bei der Landtagswahl in Thüringen holt die rechte Partei Platz eins. In Sachsen liegt sie Kopf an Kopf mit der CDU. Einen Senkrechtstart legt das BSW hin.