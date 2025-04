Hochrheinbahn: „Dieselinsel“ ist bald Vergangenheit

Zur Finanzierung

Der Landkreis Lörrach hat aktuell Investitionsmittel in Höhe von 15,8 Millionen Euro für das Gesamtprojekt eingeplant. An den Mitteln aus dem Schweizer Beitrag profitiert der Kreis im Gegenzug in Höhe von 14,3 Millionen Euro. Am Betrieb des neuen Hochrhein-Bodensee-Expresses (HBE) auf der Strecke Basel – Konstanz – St. Gallen – Herisau beteiligt sich der Landkreis im Zeitraum von 2028 bis 2032 mit 760 000 Euro pro Jahr.