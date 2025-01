Hochrheinbahn: Nur Angebote, die es gibt, kann man auch nutzen

Katharina Nobs, Vorsitzende des Grenzach-Wyhlener Grünen-Ortsverbands und Mitarbeiterin der Schweizerischen Bundesbahn (SBB), moderierte die Veranstaltung. Zu Gast waren der Bahnexperte und Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel sowie die Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim, Jasmin Ateia.

Wieder mehr Investitionen

Gastel führte zunächst die Neuerungen aus, die insbesondere die Ampel-Regierung in die Wege geleitet habe, um den Schienenverkehr in Deutschland finanziell besser auszustatten und somit langfristig attraktiver zu machen. So werde nun wieder erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investiert, unter anderem finanziert durch die Lkw-Maut. Gastel sprach von der ersten DB-Strukturreform seit 30 Jahren.