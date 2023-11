Das sind 1,7 Prozent weniger als im Wintersemester davor und 2,5 Prozent weniger als noch ein Wintersemester früher. Zuvor war die Studierendenzahl seit dem Wintersemester 2007/2008 stetig gestiegen, wie das Amt in Wiesbaden mitteilte.

"Dabei fällt der jüngste Rückgang in den einzelnen Hochschularten unterschiedlich stark aus", berichteten die Statistiker. An Universitäten, Fachhochschulen und Verwaltungsfachhochschulen waren weniger Menschen eingeschrieben. Allein an Kunsthochschulen stieg die Zahl der Studierenden.