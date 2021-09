Hochwasser im Westen Steinmeier mahnt bei Staatsakt zügige Hilfe für Flutopfer an

"Sie, die sie so schwer getroffen wurden, Sie brauchen dringend finanzielle Unterstützung, und ich begrüße den umfangreichen Hilfsfonds, den die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat", sagte er am Mittwoch am Nürburgring. Auch die Länder hätten Gleiches getan. "Die Gelder müssen so schnell wie möglich zu Ihnen kommen, zu denen, die diese Hilfe dringend brauchen."

Dies reiche aber nicht, betonte Steinmeier in einer Rede. "Sie brauchen unsere Hilfe und unsere Aufmerksamkeit nicht nur jetzt, in der akuten Not, sondern für lange Zeit." Das Unheil gehe alle an. "Wir alle müssen uns die Frage stellen, was können wir tun, um auf solche Katastrophen, auf solche Extremwetterlagen besser vorbereitet zu sein", unterstrich der Bundespräsident.