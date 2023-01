Hochzeit Marc Anthony heiratet Model Nadia Ferreira

Miami - US-Sänger Marc Anthony (54) hat seine Freundin, das paraguayische Model Nadia Ferreira (23), geheiratet. Eindrücke der Hochzeitsfeier teilte das Paar am Montag in einem Video auf Instagram: Die Braut trug ein bodenlanges, mit weißen Blüten besticktes Kleid mit langem Schleier, der Bräutigam einen schwarzen Anzug. Der Saal war passend zum Brautkleid ebenfalls mit weißen Spitzen-Tischdecken und Blüten dekoriert. Laut US-Medienberichten fand die Feier im Perez Art Museum in Miami statt, dessen Außenansicht in dem Hochzeitsvideo ebenfalls kurz zu sehen ist.