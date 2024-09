Höchstspannungstrasse: So kommt Ökostrom von Nord nach Süd

Auch an anderen Orten in Deutschland hat der Bau bereits begonnen. Was genau ist bei Suedlink geplant? Und was bedeutet das für Stromkundinnen und Stromkunden? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Was ist Suedlink?

Suedlink ist eine von mehreren geplanten Stromautobahnen in Deutschland. Die Trasse soll am Ende rund 700 Kilometer lang sein und zehn Millionen Haushalte mit Ökostrom versorgen. Zwei Stromleitungen sollen über einen Großteil der Strecke nebeneinander verlegt und parallel betrieben werden. Nach Angaben der zuständigen Übertragungsnetzbetreiber Tennet und TransnetBW belaufen sich die Kosten auf etwa zehn Milliarden Euro.