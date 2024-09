Höhenbad Schweigmatt: Jede Hilfe wird benötigt

Persönlich oder finanziell

Ortsvorsteher Sebastian Johannsen sagte: „Wir können hier nichts versprechen, wir sind dabei, Lösungen zu finden. Wir brauchen sämtliche Hilfe, egal ob persönlich geholfen wird oder finanzielle Unterstützung erfolgt.“ So wurden Listen in der Raitbacher Halle ausgelegt, in die sich Interessierte eintragen konnten.

Die Ortschaftsrätin und Vorsitzende des Fördervereins Andrea Strübe sagte: „Wir haben festgestellt, dass wir den Betreiber als einzelne Person wohl nicht finden werden.“ Es werde aber weiter versucht, Ideen einzubringen und ein Konzept zu entwickeln. Der Förderverein plane für Ende Oktober eine Mitgliederversammlung. „Wenn wir das Schwimmbad weiter betreiben wollen, müssen wir alle mitarbeiten“, betonte sie.