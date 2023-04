Höhli-Teufel Hasel Fasnachtsclique legt wieder los

Schriftführerin Natalie Odenbach ließ die Fasnachtsumzüge und Veranstaltungen wie etwa das Jubiläum der Chürbse in Wittlingen, das der Narrenzunft Öflingen, den Nachtumzug Wehr, die Schraddeparty Nordschwaben, das VON-Narrentreffen Karsau, Narrenbaumstellen in Hasel, den Schneckenball Schwörstadt, Nachtumzug Maulburg, Fasnachtssonntag in Wehr, die Teilnahme an der Hasler Buurefasnacht sowie die internen Vereinsveranstaltungen Revue passieren.