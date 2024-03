Steigende Kosten für Energie, Baumaterialien und Bankenfinanzierung haben ihn bereits gezwungen, das ursprünglich auf acht Millionen Euro budgetierte Projekt mit dem Architekturbüro neu zu überplanen und zu „redimensionieren“.

Hohe Materialkosten

Zwar sind die Preise für Energie inzwischen wieder gesunken und auch die Situation am Kapitalmarkt sollte sich im Laufe des Jahres weiter entspannen. Es bleiben aber die hohen Materialkosten und die sich ständig verlängernden Fristen für Materiallieferung und Arbeiten an dem in Fertigbauweise zu erstellenden Gebäude. Die modernste Kinotechnik, welche in den vorgesehenen sieben Sälen mit einer Kapazität von 80 bis 250 Plätzen eingebaut werden soll, wurde enorm teurer, was den Investor bereits Ende vergangenen Jahres bewog, nur einen der sieben Säle mit der ICE-Technik auszurüsten und auf einen Saal mit 4DX-Technik zumindest vorläufig ganz zu verzichten. ICE steht für Immersive Cinema Experience: dabei wird der Saal an vielen Orten mit Licht- und Klangeffekten ausgestattet. Bei 4DX können die Zuschauer mit Wind-, Wasser- und Dufteffekten noch intensiver ins Filmgeschehen eintauchen.