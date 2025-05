Hof Dinkelberg: Rückhalt für Neubau auf dem Sengelen

Wohlwollen und Kritik

Das Wohlwollen gegenüber Arbeit und Ansatz des Hofs allgemein wie gegenüber den Aussiedlungsplänen war in der Sitzung deutlich. Indes gab es aus der Bürgerschaft wie aus dem Gremium auch kritische Stimmen. Gewichtig und grundsätzlich vor allem der Vorbehalt, dass der Neubau eines Betriebs in der angedachten Größe einen immensen Eingriff in die Landschaft darstellt. „Die ökologischen Auswirkungen sind gewaltig. Mehrer Hektar Land sind damit unwiederbringlich verloren“, machte in diesem Sinne Wolfgang Bühler in der Bürgerfragestunde deutlich.