Hoffenheim-Coach Nagelsmann dementiert angeblichen Kontakt zum BVB

06:01 Vulkan Agung auf Bali beruhigt sich etwas

Denpasar - Auf der indonesischen Ferieninsel Bali hat sich der Vulkan Agung etwas beruhigt. Nach offiziellen Angaben gab es zum ersten Mal seit dem vergangenen Wochenende keine neuen Eruptionen. Zugleich warnten die Behörden aber, dass im Inneren des Vulkans immer noch so viel Druck sei, dass es jederzeit zu einer gewaltigen Eruption kommen könne. Immer noch gilt rund um den Berg die höchste Alarmstufe. Trotz aller Warnungen halten sich dort immer noch viele Menschen auf, die ihre Unterkünfte nicht verlassen wollen.

06:00 CDU drängt SPD zu schnellen Koalitionsgesprächen

Berlin - Nach dem mit Spannung erwarteten Gespräch der Spitzen von CDU, CSU und SPD beim Bundespräsidenten beraten die Parteiengremien heute intern über eine große Koalition. Der frühere SPD-Chef und geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel sieht seine Partei nicht unter Zeitdruck. Keiner dürfe erwarten, dass das schnell geht, sagte er am Abend im ZDF. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union im Bundestag, Michael Grosse-Brömer, drängte dagegen zur Eile.

04:54 Neues Erdbeben erschüttert Iran

Teheran - Wieder hat ein Erdbeben den Iran erschüttert. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,2 lag nördlich der Stadt Kerman im Osten des Landes, wie das Geoforschungszentrum Potsdam in der Nacht mitteilte. Erst vor knapp drei Wochen waren bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Irak mehr als 400 Menschen ums Leben gekommen.

04:52 Mindestens sechs Tote nach Hochhausbrand in China

Peking - Bei einem Hochhausbrand in China sind mindestens sechs Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Wie die staatliche Volkszeitung berichtete, war das Feuer im 38. Stock eines Hochhauses in der ostchinesischen Hafenstadt Tianjin ausgebrochen. Von zunächst elf ins Krankenhaus gebrachten Bewohnern erlagen sechs ihren Verletzungen. Ob es noch weitere Opfer gab, blieb zunächst unklar. Das Feuer wurde gelöscht und die Rettungsarbeiten laufen weiter, wie lokale Behörden mitteilten. Eine Untersuchung zur Ermittlung der Brandursache wurde eingeleitet.

03:53 Papst will Rohingya-Flüchtlinge treffen

Dhaka - Papst Franziskus will in Bangladesch heute unter anderem mit Rohingya-Flüchtlingen zusammenkommen. Neben muslimischen Migranten sollen bei dem interreligiösen Treffen auch katholische, buddhistische und hinduistische Flüchtlinge vertreten sein. Zuvor hält Franziskus in der Hauptstadt Dhaka eine große Messe und trifft die katholischen Bischöfe des muslimischen Landes. Seit August sind mehr als 620 000 Angehörige der muslimischen Rohingya-Minderheit vor Gewalt von Myanmar ins Nachbarland Bangladesch geflohen.