Hohe Flum-Turm: Wahrzeichen mit bewegter Geschichte

Feucht-fröhlicher Start

Auf einmal nämlich ging es doch recht schnell: 1973 gründete sich eine Turmbaukommission um den Vorsitzenden Apotheker Fleiner aus Schopfheim. Der Grundstein wurde am 4. Mai 1874 feierlich gesetzt, begleitet von vielen Reden und einem „gelungenen Fest, das allen Teilnehmern (...) unvergessen bleiben wird“, so schildert es der „Statthalter“ – Vorgänger des heutigen Markgräfler Tagblatts. Die weiteren Erzählungen zeichnen das Bild eines ausnehmend feucht- fröhlichen Festes, das die Gäste vom Turm über Krone und Hirschen bis zur Bierbrauerei Brändlin führte – und über dessen Ende „die Nacht ihren Schleier breitete“, wie die Chronik in höflicher Zurückhaltung beschreibt.

Festhalle und Feuerwerk

Drei Monate später war das Bauwerk mit einer Grundfläche von 5,10 Metern auf 5,10 Metern und einer Höhe von 13,50 Metern fertig. Mit einem zweitägigen Fest am 8. und 9. August 1874 wurde der „Thurm“ eingeweiht und von der Schopfheimer „Commission“ an die Wiechser Gemeinde übergeben, flankiert von Bezirks-Sängerfest, Preiskegeln und Glückstopf, wie es in einem Zeitungsinserat heißt. Festhalle, Feuerwerk und Hunderte von Gästen: Anders als heute, waren der Feierfreude damals offenbar keine, und erst recht keine amtlichen, Grenzen gesetzt. Festwirtschaft mit Tanzboden und Kegelbahn blieben anschließend längere Zeit in Betrieb.