Hohe Kosten: Finanzaufsicht findet viele Lebensversicherungen zu teuer

Die Bafin hatte im Mai 2023 in einem Schreiben zu kapitalbildenden Lebensversicherungsprodukten dargelegt, was sie von den Anbietern erwartet. Parallel hatte sie Produkte am Markt analysiert. Inzwischen habe die Bafin 13 Lebensversicherer einer Prüfung unterzogen. "Was wir bislang herausgefunden haben, entspricht nicht unseren Erwartungen", kritisierte Wiens bei einer Veranstaltung des "Handelsblatts".