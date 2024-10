Hohenfelsstraße in Todtnau Dauerthema sorgt weiter für Unmut

Fast zwei Millionen Euro

Eine ungefähre Kostenschätzung für das Gesamtprojekt liege bei rund 1,93 Millionen Euro, Angebote sollen noch in diesem Jahr eingeholt werden, nach der Submission könne man detailliertere Zahlen vorlegen, so Bauamtsleiter Klaus Merz. Planer Manuel Decker erläuterte den Planungsstand. Die Straße würde unverändert in ihrem Verlauf bleiben, es gebe keine Eingriffe in private Grundstücke. „Wir bauen eine normale Standardstraße, die die nächsten 30 Jahre halten soll“, betonte Decker. Die Breite wird bei rund 4,75 Meter liegen, die Randsteine würden drei Zentimeter hoch, vor Einfahrten zwei Zentimeter. Ob man diese Kosten nicht einsparen könnte, fragte ein Anwohner, doch diese seitliche Stabilität sei wichtig für den Schutz des Asphalts, so der Planer. Man versuche, den Aufwand so gering wie möglich zu halten, die Sanierung von Wasser- und Abwasserkanälen werde nicht mit Erschließungsgebühren finanziert, diese seien in der Vergangenheit bereits einmal angefallen. Klaus Merz erklärte, dass es in Muggenbrunn im Tiefbau viel Wasser gebe, hier gebe es immer auch bezüglich Regenwasserabfluss Unwägbarkeiten. Auf die Frage, ob das Regenwasser nicht einfach in Wiesenflächen abgelassen werden könne, erklärte Merz, dass von öffentlichen Grundstücken die Entwässerung auch öffentlich zu geschehen habe. Der Regenwasserkanal werde nicht über die gesamte Länge von 400 Metern gebaut, so der Planer auf die Frage einer Anwohnerin.