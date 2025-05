Hoher Sachschaden in Hausen: Rettungswagen auf der Einsatzfahrt verunglückt – drei Leichtverletzte

Der Unfallhergang

Der 28-jährige Fahrer des Rettungswagens befuhr die Bundesstraße 317 von Schopfheim kommend in Richtung Zell und überholte unter Verwendung von Sondersignalen beim Bahnhof in Hausen-Raitbach mehrere Fahrzeuge, heißt es im Polizeibericht. Währenddessen bog eine 48-jährige Autofahrerin von der Bundesstraße nach links in die Bahnhofstraße ein. Im Einmündungsbereich kollidierte auf der Bundesstraße der Rettungswagen mit dem abbiegenden Auto. Der Wagen drehte sich und kam an einem Geländer zum Stehen.

Die Folgen

Der 28-jährige Fahrer des Rettungswagens sowie der 23-jährige Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ebenso die 48-jährige Autofahrerin. Alle drei Verletzte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.