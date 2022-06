Hollywood Angelina Jolie holt Salma Hayek für "Without Blood" an Bord

Oscar-Preisträgerin Jolie ("Durchgeknallt") hat als Regisseurin unter anderem die Filme "In the Land of Blood and Honey" über eine Liebe während des Bosnienkriegs und das Kriegsdrama "Unbroken" inszeniert. 2017 drehte sie "Der weite Weg der Hoffnung" über eine Kindheit unter dem kambodschanischen Regime der Roten Khmer. Auf der Leinwand war die sechsfache Mutter zuletzt an der Seite von Hayek in dem Marvel-Blockbuster "Eternals" in der Rolle der Kämpferin Thena zu sehen.