Hollywood "Barbie" Margot Robbie wollte Traumhaus mit Rutsche

Es sei das erste Thema gewesen, über das sie mit Gerwig gesprochen habe, erzählte sie weiter. Die gebürtige Australierin Robbie ist bekannt aus Filmen wie "Babylon - Rausch der Ekstase" (2022), "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) und "Suicide Squad" (2016).

Die Barbie-Puppe kam bisher nur in Animationsfilmen vor, nie in einem abendfüllenden Film mit echten Darstellern. Der Film soll Mitte Juli in den Kinos erscheinen.