Berlin (dpa) - Sängerin Céline Dion ("My Heart Will Go On") gibt in der Liebeskomödie "Love Again" ihr Schauspieldebüt. "Ich hatte großen Spaß, den Film zu machen", sagte die 54-Jährige dem Promi-Magazin "People". In einem ersten Trailer, der passend am Valentinstag veröffentlicht wurde, gibt Dion Liebestipps und singt sogar in einer kurzen Szene - und auch neue Musik wird dort angekündigt. Die Romanze soll am 12. Mai in die Kinos kommen.