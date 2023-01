Hollywood Deutsche Filme und ihr Erfolg bei den Oscars

Was die Akademie über "Im Westen nichts Neues" sagt

Eine Datenbankrecherche habe ergeben, dass es in der Geschichte zwar mehrere nominierte Filme in der Kategorie "Bester Film" mit deutscher Koproduktion gab, teilte die Oscar-Akademie am Mittwoch mit. "Jedoch war keiner davon allein oder hauptsächlich eine deutsche Produktion."

Am Dienstag war bekanntgegeben worden, dass "Im Westen nichts Neues" neun Chancen auf eine Trophäe hat. Darunter ist eine seltene Doppelnominierung in der Topsparte "Bester Film" und als bester internationaler Film. Das Drama ist auch für Kamera, Make Up & Hairstyling, Produktionsdesign, Sound, visuelle Effekte und adaptiertes Drehbuch nominiert. Zudem wurde der deutsche Komponist Volker Bertelmann, unter dem Künstlernamen Hauschka bekannt, für seine Filmmusik nominiert.