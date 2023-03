Hollywood Deutscher Run auf den Oscar

Natürlich habe er eine Dankesrede vorbereitet, betonte Filmproduzent Malte Grunert. Als Produzent würde er den Oscar in der Sparte "Bester Film" gewinnen. Er glaube zwar, dass "Everything Everywhere All at Once" den Spitzenpreis holen wird - "aber wir sind ja nicht chancenlos", fügte Grunert hinzu. Regisseur Berger muss an seiner Rede noch feilen. Er habe schon etwas geschrieben, sei aber davon enttäuscht. "Ich bin heute früh aufgewacht und dachte, das ist Mist." In den nächsten Stunden wolle er es noch mal probieren.