Hollywood Erster Trailer für Nolans "Oppenheimer" im Netz

Neben dem Iren Murphy werden in dem starbesetzten Drama unter anderem Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon und Florence Pugh zu sehen sein. Nolan schrieb das Drehbuch nach der Biographie "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" (deutscher Titel "J. Robert Oppenheimer: Die Biographie"). Das Buch von Kai Bird und Martin J. Sherwin gewann 2006 einen Pulitzer-Preis. "Oppenheimer" kommt am 21. Juli 2023 in die US-Kinos. In Deutschland ist der Kinostart für den 20. Juli 2023 geplant.