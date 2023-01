Die schwarze Komödie "The Banshees of Inisherin" geht mit acht Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Auch die Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once", die Hollywood-Satire "Babylon" und Steven Spielbergs autobiografisches Drama "The Fabelmans" haben mehrere Gewinnchancen. Der deutsche Kriegsfilm "Im Westen nichts Neues" hat Chancen in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film".

Die Preise in 27 Film- und Fernsehkategorien werden am 10. Januar in Beverly Hills verliehen. Der Sender NBC will die 80. Trophäen-Vergabe wieder live ausstrahlen. Im vorigen Januar hatte NBC die traditionelle TV-Übertragung der Gala abgesagt. Nominierte blieben der gewöhnlich starbesetzten Veranstaltung fern, die Namen der Gewinner wurden nur über die Social-Media-Accounts des HFPA-Verbands verkündet.