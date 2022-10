Hollywood Hans Zimmers Oscars stehen unterm Schrank

Wenig später saß er - im Bademantel - in einer Hotelbar in Amsterdam, umgeben von ukrainischen Orchestermusikern, die ihn auf seiner Konzerttournee begleiteten. "Sie bangten um ihre Familien in der Heimat. Ich habe mich vor ihnen geschämt", sagte Zimmer. "Dafür, dass meine Branche für einen Abend alles, was in der Welt passiert, vergessen kann." Die Oscars seien heute "nur noch eine Fernsehshow", bei der er nicht so gern mitspielen wolle.