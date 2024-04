Hollywood Kinohit-Reihe "Dune" bekommt dritten Teil

Der erste Teil (2021) kam weltweit auf einen Umsatz von rund 400 Millionen US-Dollar (Quelle: Box Office Mojo), gerade inmitten der Corona-Pandemie ein beeindruckendes Ergebnis für einen Kinofilm. Teil 2 (2024) hat aktuell ein Einspielergebnis von rund 630 Millionen weltweit. "Dune: Part Two" startete vor rund fünf Wochen in den Kinos - in Deutschland am 29. Februar. In Deutschland kam der erste Teil auf mehr als 1,8 Millionen Kinobesucher, der zweite sogar auf mehr als 2,5 Millionen.

Der Stoff basiert auf einer Romanreihe von Frank Herbert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Wüstenplanet Arrakis. Nur dort gibt es eine besondere, wertvolle Substanz - weswegen der Planet von anderen Mächten der Galaxie ausgebeutet und seine Bewohner unterdrückt werden. Villeneuve versammelte für seine Verfilmung viele Stars, darunter Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh und Austin Butler.