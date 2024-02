Hollywood Oscar-Lunch: Klassenfoto mit Hüller, Wenders und Catak

Auch die deutschen Trophäen-Anwärter Sandra Hüller, Wim Wenders und Ilker Catak waren im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills mit dabei. Über 180 Filmschaffende, darunter Schauspieler, Regisseure, Maskenbildner, Kurzfilmer und Kameraleute, stellten sich Schulter an Schulter für das übliche Klassenfoto in sieben Reihen auf.

Prominenter Vierbeiner dabei

Die Nominierten stärkten sich beim Lunch mit veganem Pilzrisotto und edlen Desserts. Dazu die gewohnten Ratschläge für die Oscar-Gala, die am 10. März über die Bühne gehen soll. Die zukünftigen Gewinner werden daran erinnert, ihre Dankesreden kurzzuhalten. Reden sind auf 45 Sekunden begrenzt, dann wird normalerweise die Musik hochgefahren.