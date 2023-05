Die Reihe über illegale Straßenrennen lief 2001 mit "The Fast and the Furious" um die Hauptdarsteller Vin Diesel und Paul Walker (als Undercover-Polizist Brian O'Conner) an. "Fast X" (dt. Titel: "Fast & Furious 10") soll am 17. Mai in die deutschen Kinos kommen. Danach ist noch ein elfter, abschließender Teil der Action-Serie geplant.