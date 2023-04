Las Vegas - Der Schauspieler Ryan Gosling (42, "La La Land") ist skeptisch gewesen, ob er die Rolle des Ken in der "Barbie"-Verfilmung glaubhaft verkörpern kann. Wie unter anderem die Branchen-Nachrichtenseite "The Hollywood Reporter" berichtet, sagte der Star bei der diesjährigen CinemaCon am Dienstag: "Ich habe an meiner Ken-Ergie gezweifelt." Die Barbie-Darstellerin Margot Robbie (32) und die Regisseurin des Films hätten seine Energie aber schließlich aus ihm herausgezaubert.