Mit Hüller treten in der Sparte "Beste Schauspielerin" Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"), Greta Lee ("Past Lives"), Carey Mulligan ("Maestro"), Margot Robbie ("Barbie") und Emma Stone ("Poor Things") an.

Das Drama "Anatomie eines Falls" der französischen Regisseurin Justine Triet ist auch einer der sechs Kandidaten in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film". Dort ist ebenfalls "The Zone of Interest" des britischen Regisseurs Jonathan Glazer mit Hüller in der Rolle der Ehefrau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß (Christian Friedel) nominiert. In dieser Sparte ist auch der deutsche Regisseur Wim Wenders mit seinem in Tokio auf Japanisch gedrehten Film "Perfect Days" vertreten.