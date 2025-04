Nachruf Er spielte Batman und Jim Morrison: Val Kilmer stirbt mit 65

Rocker, Outlaw, Superheld

Nach dem Erfolg als Nebendarsteller in "Top Gun" stand Kilmer 1991 in der Hauptrolle des Musikfilms "The Doors" als der legendäre Sänger Jim Morrison vor der Kamera. In "Tombstone" (1993) spielte er den Westernhelden Doc Holliday, in Joel Schumachers "Batman Forever" (1995) wurde er zum hoch bezahlten Superhelden. Mit der Filmlegende Marlon Brando drehte er 1996 "DNA – Die Insel des Dr. Moreau".

In Michael Manns Thriller "Heat" war Kilmer 1995 an der Seite von Robert De Niro und Al Pacino Teil einer Diebesbande. "Als ich mit Val an "Heat" arbeitete, staunte ich immer wieder über die Bandbreite, die brillante Variabilität innerhalb des kraftvollen Sogs von Vals besitzergreifendem und ausdrucksstarkem Charakter", teilte Mann dem "Hollywood Reporter" nach Kilmers Tod mit.

Kilmers Höhenflug hielt dabei nicht durchgängig an. Filme floppten, auch sein Ruf als streitlustiger Mensch kostete ihn in Hollywood Rollen.

Im Fantasy-Kultfilm "Willow" (1988) war er an der Seite der britischen Schauspielerin Joanne Whalley zu sehen, die er kurz nach Drehende heiratete. Aus der Ehe, die später geschieden wurde, gingen Tochter Mercedes (33) und Sohn Jack (29) hervor.

Viele Liebschaften

Der charismatische Star war nur einmal verheiratet, hatte aber wohl zahlreiche Promi-Liebschaften. In seinen Memoiren (2020) "I'm Your Huckleberry" erzählte Kilmer von seinem früheren Leben in Hollywood, darunter auch über seine Verhältnisse mit Kolleginnen wie Cher, Michelle Pfeiffer, Daryl Hannah und Ellen Barkin.

Nicht nur in Memoiren, auch in einer Doku blickte der Schauspieler auf sein Leben zurück. Der Film "Val" feierte 2021 bei den Festspielen in Cannes seine Weltpremiere. Die Tochter wirkte als Produzentin mit, der Sohn fungierte wegen der angeschlagenen Stimme des Vaters als Erzähler.

"Sensibel und klug, mit der Seele eines Clowns"

Ein Clip aus den frühen 80er Jahren zeigt den jungen Kilmer mit Sean Penn und Kevin Bacon, alle Anfang 20, auf der Theaterbühne. Er habe sich danebenbenommen, er sei mutig gewesen, manchmal grotesk, erzählt er zu Szenen aus seinen Filmen und seinem Leben. Er sei sensibel und klug, mit der Seele eines Clowns.