Hollywood-Star: Julia Roberts schaltet gelegentlich ihr Telefon ab

Als dreifache Mutter sei es ihr auch zuhause wichtig, dass das Smartphone nicht ständig präsent sei. "Wir hatten immer ziemlich gute Regeln in unserem Haus, zum Beispiel: kein Telefon auf dem Tisch. Und manchmal legen wir alle Handys weg, weil es für uns alle wichtig ist, uns daran zu erinnern, dass wir eine gewisse Verantwortung dafür tragen." Trotzdem sei sie eine "coole Mama", scherzte der Star aus "Pretty Woman". "Das halten wir jetzt einfach so fest, denn meine Kinder sind nicht hier und sagen: "Wovon redest du?""

Auf dem Land vom Notstand überrascht

In dem Endzeit-Thriller "Leave The World Behind", der jetzt beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist, spielt Roberts eine Mutter, die mit ihrer Familie bei einem Wochenend-Ausflug auf dem Land von einem nationalen Notstand überrascht wird. Ohne Telefonempfang und Internet weiß die Familie aus New York City nicht, was im Land passiert ist, während sich unheimliche Vorfälle in der Urlaubsgegend häufen.