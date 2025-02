Arakawa wurde auf dem Boden eines Badezimmers entdeckt, in ihrer Nähe befanden sich ein Raumheizungsgerät und ein Behältnis mit Tabletten. Hackman lag in einem Eingangsbereich, neben ihm eine Sonnenbrille.

Die beiden wurden am Mittwoch in ihrem Anwesen in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico tot aufgefunden – in verschiedenen Räumen. Auch ein Hund wurde leblos entdeckt, während zwei weitere Hunde überlebten. Übereinstimmenden Berichten zufolge war Tod bereits vor einiger Zeit eingetreten.