Hollywood "Titanic"- und "Avatar"-Produzent Jon Landau gestorben

Seine Familie teilte den Tod am Samstag mit. "Der beste Bruder, von dem ein Mädchen jemals träumen konnte - mein Bruder Jon - ist verstorben. Mein Herz ist gebrochen, aber es platzt auch vor Stolz & Dankbarkeit für sein außerordentliches Leben", schrieb seine Schwester, die Dramatikerin und Theaterregisseurin Tina Landau, auf X. Wie "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf einen Sprecher von Disney Entertainment berichtete, starb Landau am Freitag in Los Angeles nach einem 16-monatigen Kampf gegen den Krebs.

Landau wurde am 23. Juli 1960 in New York geboren. Er war eines von drei Kindern der Fernsehproduzenten Ely und Edie Landau. Während seiner Highschool-Zeit zog er mit seiner Familie nach Kalifornien. 1987 war er das erste Mal an der Produktion eines Films, "Campus Man", beteiligt. Co-Produzent war er auch bei den Filmen "Dick Tracy" und "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft". 1997 produzierte er mit Cameron "Titanic", ein Film der elf Oscars holte und laut BBC News erstmals mehr als eine Milliarde US-Dollar einspielte.