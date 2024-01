Hollywood Wim Wenders und Ilker Catak für Oscar nominiert

Neben Deutschland und Japan sind drei weitere Länder in der Sparte "International Feature Film" vertreten: Italien ("Io Capitano"), Großbritannien ("The Zone of Interest") und Spanien ("Die Schneegesellschaft").

Konflikt an Schule und Toilettenreiniger

"Das Lehrerzimmer" handelt von einem Konflikt an einer Schule, der aus dem Ruder läuft. Im Zentrum steht eine junge Lehrerin (Leonie Benesch), die eine Diebstahlserie an ihrer Schule aufklären will.