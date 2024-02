Holocaust-Drama "The Zone of Interest" - Leben im Nazi-Familienidyll

"The Zone of Interest" ist lose angelehnt an den gleichnamigen Roman (auf Deutsch: "Interessengebiet") von Martin Amis aus dem Jahr 2014. In Cannes hatte der in Polen gedrehte Film den Großen Preis der Jury abgeräumt, bei den diesjährigen Oscars geht er nun in fünf Kategorien ins Rennen - unter anderem als bester Film, für die beste Regie und den besten Ton. Der "Guardian" bezeichnete das Drama als ein "brutales Meisterwerk".

Leinwand minutenlang schwarz

Gedreht wurde unter anderem neben dem ehemaligen Lager, auf dessen Gelände Rudolf Höß 1947 für seine Kriegsverbrechen hingerichtet wurde. Höß' Haus wurde für die Produktion rekonstruiert. Für Darsteller Friedel eine sehr intensive Erfahrung, wie er im Februar in Berlin sagte. "Man wird ja jeden Tag auch an die eigene Verantwortung erinnert." Hüller betonte, sie habe einen Moment gebraucht, bis sie sich für die Rolle entschieden hatte: "Weil ich eigentlich nicht so richtig daran interessiert war, so jemanden zu verkörpern".

Dass sich Glazer experimentell dem Thema Holocaust nähert, merkt man schon direkt zu Beginn des Films: Minutenlang bleibt die Leinwand schwarz, dazu unangenehme Störgeräusche, die in Vogelgezwitscher übergehen. Dann eine idyllische Szenerie an einem Fluss in der Natur - ein Badeausflug von Familie Höß. Der Fokus auf deren Alltag mit der brachialen Soundkulisse macht "The Zone of Interest" zu einem einzigartigen Drama, das auch nach dem Kinobesuch noch lange nachwirkt.