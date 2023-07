Holzrock 2023 Politik, Punk und Party satt

Musik

Elementarer Teil des Holzrock ist zunächst die Musik. Auch in diesem Jahr gibt es „zwei Abende gefüllt mit einem Musikprogramm, das kein Tanzbein still stehen lassen wird“, versprechen die Organisatoren: „Rockig bis punkig bis poppig bis hiphopig“ – 2023 bedient ein breites Spektrum an Musikgenres. Die „Baits” aus Wien bringen als „Beach Grunge Indiegang“ energiegeladene Drums und superschnelle Gitarrenriffs mit, die Freiburger Punks „Scheitern” überraschen mit deutschen Texten, mit der Crust-Band „Dekonstrukt” wird es richtig laut, „Diensthund” versetzt die Zuhörer mit Postpunk in Nostalgie und „Pinch Points” aus Australien setzen postpunkig noch einen drauf, heißt es. „Spoke & Sorah” rappt in mehreren Sprachen. mit „Suck” gibt es Synthie-Punk und die „Monofones” schließen sich dem Garagenpunk an. Sex’n Roll gibt es von den „Sex Organs”, mit hypnotischen Riffs und Gesängen verzaubern die „Tulips” und “Shitney Beers” singt traurig-schöne Popmusik, so die Ankündigung.

Politik und Kultur

„Das Polit- und Kulturprogramm hält tagsüber spannende Impulse bereit, die später bei Grünkernburger und Raclette-Brot ausdiskutiert werden können“, versprechen die Verantwortlichen. Es wird einen Live-Podcast geben, Vorträge, Lesungen, einen Workshop, Theater und Luft-Akrobatik. Für die kleinen Besucher gibt es tagsüber Spiel und Spaß auf dem Gelände, sowie am Samstag das Kindertheater von Chris Cox, der mit „Dem Bananenfuchs auf Schatzsuche” vorbeikommt.